Карен Варданян удостоился премии WITSA “Выдающаяся личность”

Всемирный союз информационных технологий и услуг (WITSA) присудил исполнительному директору Союза предприятий передовых технологий Армении Карену Варданяну свою премию Eminent Person “Выдающаяся личность”.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами в рамках проходящего в Армении Всемирного форума ИТ сказал Варданян.

“Премия была для меня сюрпризом и большой честью”, - сказал Варданян и с радостью отметил, что за присуждение ему этой премии дали голоса более 20 стран WITSA.

Он с гордостью отметил, что тот же приз в свое время получил Нельсон Мандела.

Всемирный форум информационных технологий основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг WITSA. С 6 по 9 октября в Ереване проходит Всемирный ИТ-форум “WCIT 2019”. Форум в Армении организован Союзом предприятий передовых технологий.