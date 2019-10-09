Глава ОБСЕ рассказал о приоритетах организации

Свобода СМИ и безопасность журналистов принадлежат к приоритетам в деятельности ОБСЕ. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости действующий председатель организации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"Свобода СМИ и безопасность журналистов принадлежат к приоритетным областям деятельности ОБСЕ. Именно представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир, в соответствии со своим мандатом, внимательно следит за вопросами, связанными с журналистской практикой. Ему поручено следить за выполнением обязательств в области свободы средств массовой информации всеми государствами-участниками и последовательно привлекать внимание к их несоблюдению", - сказал Лайчак.

По словам дипломата, в 2018 году политические обязательства государств-участников ОБСЕ в соответствии с решениями Совета министров организации на заседании в Милане были усилены в области безопасности журналистов.

"С целью создания безопасной среды для журналистов и выполнения их трудной и ответственной профессии словацкое председательство ОБСЕ предоставило платформу для диалога между государствами-участниками и гражданским обществом на недавнем Совещании по рассмотрению выполнения задач, посвященных человеческому измерению, которое состоялось 16–27 сентября 2019 года", - сказал Лайчак.