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Министр Феликс Цолакян с рабочим визитом выехал в Бишкек

Министр Феликс Цолакян с рабочим визитом выехал в Бишкек

Министр по чрезвычайным ситуациям РА Феликс Цолакян с 9 по 10 октября принимает участие в очередном 12-ом заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств -членов ОДКБ, проходящем в Бишкеке.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 9 октября в Бишкеке состоится заседание рабочей группы Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ.

Помимо Армении, в состав Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.




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