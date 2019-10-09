Азербайджан продолжает говорить на языке угроз: омбудсмен Арцаха подводит итоги визита в Страсбург

Омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян свой страсбургский визит считает продуктивным.

“По его словам, результаты ощутимы. Главной целью моего пребывания там было обсуждение вопросов, связанных с защитой прав человека на территориях неурегулированных конфликтов и международной вовлеченностью этих территорий.

“В своем выступлении я отметил, что Всеобщая декларация прав человека, как и некоторые международные документы, устанавливает, что права человека универсальны. Независимо от статуса какого-либо государства, жители данной территории не должны быть лишены универсальных механизмов защиты прав человека. Несмотря на эти положения, в действительности, жители непризнанных государств изолированы от международного сообщества, от возможности вовлечения в международные программы”, - сказал на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс Артак Бегларян. По его словам, в данном случае Республика Арцах не является исключением. В своем выступлении Артак Бегларян отметил, что это отрицательно сказывается на защите прав человека на трех уровнях. Первый уровень -местный, второй - региональный, третий – международный. Местный уровень состоит в том, что в плане институционального развития возникает достаточно много проблем, так как данное государство изолировано на международном уровне. Государственные органы впрямую не причастны к международному опыту.

“В результате мы остаемся одни, даже при наличии политической воли. В случае с Арцахом у нас много успехов, благодаря внутреннему потенциалу и поддержке Армении, но этого недостаточно”, - сказал Артак Бегларян.

Второй уровень, который является региональным, обусловлен конфликтом. В случае с Арцахом проблема связана с Азербайджаном, который выступает с позиций угроз. Артак Бегларян в Страсбурге на конкретных примерах представил, с какими нарушениями прав человека сталкиваются арцахцы в этом контексте. Апрельская война - один из таких ярких примеров проявления последствии армяноненавистнической политики Азербайджана. Я подчеркнул, что основным источником угроз и ограничений в отношении нас является армяноненавистническая политика Азербайджана, проводимая на государственном уровне. Я представил случай с аэропортом, который является грубым нарушением права на свободное передвижение, так называемый “черный список” лиц, посетивших Арцах, составляемый Азербайджаном, который нарушает права граждан, посетивших Арцах. Я говорил о преследовании международных инвесторов за их деятельность в Арцахе и так далее”, - сказал он.

Третий, международный уровень - нарушение прав человека со стороны международных организаций, иностранных государств. Примеров очень много, в частности, проблема признания документов Арцаха, в том числе дипломов, гражданских актов и т. д.

“Скажу, что на мероприятии присутствовало довольно много чиновников Совета Европы, дипломаты, эксперты. После моего выступления реакция была положительной, мои наблюдения были приемлемы. Некоторые чиновники желали получить больше информации о защите прав человека, о нынешней ситуации”, - сказал Артак Бегларян.

По его словам, на данный момент ощутимым является то, что состоялся обмен информацией и материалами и были прямые контакты. Омбудсмен Арцаха коснулся также и реакции Азербайджана на его визит и выступление, сборищ азербайджанцев с плакатами.

“Я представил ситуацию с правами человека и вытекающие из этого проблемы. Присутствующие азербайджанцы поднимали плакаты с политическими лозунгами”, - сказал он.

С 29 сентября по 3 октября омбудсмен Арцаха находился в Страсбурге. По инициативе и при содействии делегации Армении в ПАСЕ он принял участие в проводимом там мероприятии, а также провел ряд встреч с должностными лицами различных кругов Совета Европы.