Александр Есаян армянский WCIT считает удавшимся

Беспрецедентное число участников “WCIT-2019” в Армении, обсуждения по многим направлениям и уже полученные положительные отклики позволяют председателю организационного комитета форума Александру Есаяну заметить, что это мероприятие было успешным.

Как передает Арменпресс, подобное мнение он высказал на пресс-конференции в рамках форума.

“Вчера я получил много отзывов, особенно от специальных гостей, прибывших в Армению из-за рубежа. Когда мы планировали этот форум, мы ожидали 2000 - 2500 участников, сегодня у нас их более 6000. Это показатель того, что повестка дня была интересной. Думаю, что это хороший результат. Кроме того, со многими людьми, прибывшими из разных стран, мы провели довольно много обсуждений по разным направлениям. Это еще один показатель того, что мероприятие было успешным”, - сказал Есаян и добавил, что в Армении проводилось много форумов, но, учитывая масштабы этого форума, участие в нем авторитетных международных организаций, он считает его самым большим событием в сфере технологий, которое когда-либо бывало.

Есаян отметил, что для всего этого была проведена большая подготовительная работа. В этой работе большое участие принимали также партнеры -PicsArt и Всеобщий армянский благотворительный союз (ВАБС).

Сооснователь компании PicsArt Ованнес Авоян разделил мнение Есаяна о том, что WCIT – стал самым большим форумом в сфере информационных технологий в Армении. Он отметил, что представители международных организаций впечатлены ИТ-общиной Армении.

Председатель ВАБС Васкен Якубян отметил, что у них было много причин для содействия организации работ форума. Он отметил, что сфера информационных технологий является одним из приоритетов развития Армении, и он считает, что форум был идеальной площадкой для этого. Якубян отметил, что форум был трехдневным, но то, что последует за этим, также очень важно, он счел важным связывать ресурсы Армении с диаспорой.

Представители оргкомитета “WCIT 2019” получили многочисленные звонки и сообщения от армянских компаний, некоторые отмечали, что достигли предварительных договоренностей о сотрудничестве, а некоторые в рамках “WCIT 2019” укрепили уже имеющееся сотрудничество.