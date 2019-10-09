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Премьер-министр констатирует беспрецедентную ситуацию с сокращением тени в Армении

Премьер-министр констатирует беспрецедентную ситуацию с сокращением тени в Армении

В Армении сложилась беспрецедентная ситуация с сокращением тени.

Как передает Арменпресс, об этом 9 октября об этом во время научно-практической конференции “Что делать -2 экономические революции. Восприятие и воспроизводство” сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Международный валютный фонд в одном из своих последних докладов  предыдущих лет, констатировал, что если показатель налоги - ВВП в Республике Армения ежегодно будет повышаться на 0,3%, это будет лучшим успехом нашей страны. На сегодняшний день мы улучшили этот показатель примерно на 1,2%, то есть, в четыре раза больше лучших предложений МВФ. Есть очевидные факты, что у нас беспрецедентная ситуация с сокращением тени”, - сказал Пашинян.




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