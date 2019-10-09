Пашинян предположил причины нехватки рабочей силы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит разные причины нехватки рабочей силы в Армении.

Как передает Арменпресс, об этом Пашинян сказал 9 октября во время научно-практической конференции “Что делать -2 экономические революции. Восприятие и воспроизводство”.

“У нас есть проблема с рабочей силой, с вакансиями, которые мы не можем заполнить. Это касается как работ требующих высокую квалификацию, так и работ требующих среднюю квалификацию и особо не требующих. Здесь есть поведенческая версия. Рассматривается тот вариант, что многие наши граждане предпочитают, работать в России, вдали от всех глаз, жить в унизительных условиях, но не проводить работу по сбору винограда в своем же селе”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр также отметил, что раньше люди предпочитали не работать и получать пособия, а нынешние регулирования, наряду с работой, не исключают и возможность получения пособий.