Армения и Латвия восстанавливают прямую воздушную связь
13:15, 9 Октябрь, 2019
В результате длительных двусторонних переговоров между ЗАО “Международные аэропорты “Армения” и руководством латвийской авиакомпании “AirBaltic” будет восстановлена прямая воздушная связь между Арменией и Латвией.
Как передает Арменпресс, рейсы Ереван – Рига - Ереван начнутся с мая 2020 года и будут осуществляться по два рейса в неделю.
Авиакомпания “AirBaltic” будет осуществлять рейсы новым авиалайнером типа Airbus A220-300.