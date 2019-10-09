Армения и Латвия восстанавливают прямую воздушную связь

В результате длительных двусторонних переговоров между ЗАО “Международные аэропорты “Армения” и руководством латвийской авиакомпании “AirBaltic” будет восстановлена прямая воздушная связь между Арменией и Латвией.

Как передает Арменпресс, рейсы Ереван – Рига - Ереван начнутся с мая 2020 года и будут осуществляться по два рейса в неделю.

Авиакомпания “AirBaltic” будет осуществлять рейсы новым авиалайнером типа Airbus A220-300.