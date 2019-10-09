Армения улучшила свое положение в Докладе Всемирной конкурентоспособности

Согласно Докладу Всемирной конкурентоспособности 2019, опубликованному Всемирным экономическим форумом, Армения на 1,4 балла улучшила индекс своей конкурентоспособности, в результате чего на одну позицию превысила прошлогодний рейтинг. В результате улучшения показателей Армения заняла 69-е место среди 141 страны.

Как передает Арменпресс, лучший показатель Армении – столбик Рынка труда, из 141 страны она заняла 32-е место. В то же время наибольший прогресс зафиксирован макроэкономической средой, где позиции Армении по сравнению с предыдущим докладом улучшились на 25 пунктов, заняв 64-е место.

Существенно улучшилось также развитие финансового рынка Армении, в основе которого Армения улучшила свои позиции на 18 пунктов, заняв 69-е место.

Согласно докладу, регресс был зафиксирован в показателях эффективности рынка товаров, в чем позиция Армении регрессировала на 5 пунктов.

В группе стран Евразийского региона Азербайджан зафиксировал прогресс на 11 пунктов, Казахстан - на 4 пункта, Молдова - на 2 пункта и Киргизия - на 1 пункт. Среди стран, зафиксировавших регресс – Грузия - 8 пунктов, Таджикистан - 2 пункта и Украина - 2 пункта.

Россия сохранила свою позицию и занимает 43 место из 141 страны.

По индексу мировой конкурентоспособности странами, близкими к Армении, являются Вьетнам, Индия, Иордания и Бразилия.