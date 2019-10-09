Ким и Кортни Кардашян посетили резиденцию президента Армении

Президент Армении Армен Саркисян принял сестер Ким и Кортни Кардашян. Об этом Арменпресс стало известно из официальных страниц президента Армении в социальных сетях.

“Ким и Кортни рассказали, что от их визита в Армению, они получили много положительных импульсов”, - отмечается на странице Инстаграм.

Во встрече приняла участие также и супруга президента Армении Нуне Саркисян.

Кардашьян находится в Армении со своими четырьмя детьми, сестрой Кортни и тремя ее детьми. 7 октября они крестили своих детей в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. 8 октября Кардашьян выступила на Всемирном форуме по информационным технологиям “WCIT 2019”.

Ким Кардашян вместе с мужем Канье Уэстом, сестрой Хлое Кардашян и племянницами впервые посетила Армению в дни 100-летия Геноцида армян - в апреле 2015 года, побывала в Мемориальном комплексе Цицернакаберд, воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян.