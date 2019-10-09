Times: пять британских министров могут покинуть посты на фоне ситуации вокруг Brexit

Пять членов кабинета министров Великобритании могут покинуть свои посты на фоне растущей угрозы выхода страны из ЕС без сделки об условиях Brexit. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщает газета The Times со ссылкой на неназванных членов британского кабмина.

По их данным, речь идет о министре по делам Северной Ирландии Джулиане Смите, министре цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Ники Морган, министре юстиции Роберте Бакленде, министре здравоохранения и социальных дел Мэтте Хэнкоке и генеральном прокуроре Англии и Уэльса Джеффри Коксе. Вопрос об их отставке, отметил собеседник издания, возник после встречи кабмина, на которой министры заявили премьер-министру Борису Джонсону о существовании серьезного риска подрыва Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец многолетнему конфликту в Северной Ирландии, а также выразили свои опасения относительно главного советника Джонсона Доминика Каммингса.

Другой член британского кабмина сообщил The Times о том, что "очень большое число законодателей покинет партию тори в случае, если Джонсон примет за основу своей стратегии на всеобщих выборах вариант выхода Британии из ЕС без сделки". Консерваторы утверждали, указывает газета, что им будет "очень сложно" оставаться в составе правительства, которое настроено на Brexit без заключения сделки об условиях выхода страны из ЕС.