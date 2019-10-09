Никол Пашинян пригласил премьер-министра Грузии 15 октября посетить Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил премьер-министра Грузии Гиоргия Гахарию 15 октября посетить Армению. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

“Премьер-министр пригласил своего грузинского коллегу посетить Армению. Это продолжение традиции, согласно которой вновь назначенный или избранный чиновник в первую очередь посещает соседнюю страну. Я могу с удовлетворением отметить, что после своего назначения Гахария очень быстро организовал свою инициативу посетить Армению. У нас есть очень обширная повестка двустороннего сотрудничества, а также сформировавшаяся в последнее время традиция тесного сотрудничества между премьер-министрами. Это блестящая возможность для установления знакомства, и, насколько я знаю нашего премьер-министра, я уверен, что это знакомство сразу же перельется в практический разговор, в котором будут обсуждены все вопросы, представляющие двусторонний интерес”, - сказал Карапетян.

Владимир Карапетян отметил, что приглашение направлено на 15 октября.