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Роберт Кочарян прооперирован

Роберт Кочарян прооперирован

Второй президент Армении Роберт Кочарян прооперирован в медицинском центре “Измирлян. Об этом в беседе с Арменпресс сказал директор медицинского центра Армен Чарчян.

"Он прооперирован сегодня. Операция прошла успешно, другой информации не могу сообщить”, - сказал Армен Чарчян.

Роберт Кочарян был доставлен в медицинский центр “Измирлян” 8 октября.

Обвиняемый по делу 1 марта Роберт Кочарян перевозился в медицинское учреждение также 30 сентября и 4 октября.




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