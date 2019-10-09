Роберт Кочарян прооперирован
10:42, 9 Октябрь, 2019
Второй президент Армении Роберт Кочарян прооперирован в медицинском центре “Измирлян. Об этом в беседе с Арменпресс сказал директор медицинского центра Армен Чарчян.
"Он прооперирован сегодня. Операция прошла успешно, другой информации не могу сообщить”, - сказал Армен Чарчян.
Роберт Кочарян был доставлен в медицинский центр “Измирлян” 8 октября.
Обвиняемый по делу 1 марта Роберт Кочарян перевозился в медицинское учреждение также 30 сентября и 4 октября.