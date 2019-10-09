Предложения Джонсона по ирландской границе не устроили Европарламент

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли заявил, что на встрече во вторник в Лондоне с британским премьером Борисом Джонсоном не услышал никаких предложений, способных продвинуть Brexit, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Как вы знаете, соглашение между ЕС и Великобританией требует не только явного большинства при голосовании в Палате общин, но и одобрения Европейским парламентом. Поэтому важно, чтобы премьер-министр Великобритании услышал о нашем подходе к Brexit непосредственно от Европейского парламента", - говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба ЕП.

По словам Сассоли, упорядоченный Brexit при заключении соглашения с Великобританией - лучший результат. Он отметил, что ЕП мог бы поддержать соглашение, согласованное с Лондоном в прошлом году, и назвал его "наилучшим возможным"

При этом Сассоли подчеркнул, что Европарламент "не согласится на сделку любой ценой", о чем он уведомил Джонсона.

"Мы не согласимся на сделку, которая подрывает соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года - ИФ) и мирный процесс или ставит под угрозу целостность нашего единого рынка. Это мы ясно дали понять в нашей резолюции, принятой подавляющим большинством в сентябре", - напомнил Сассоли.

Он сообщил, что в Брюсселе рассмотрели предложения Великобритании, которыми она предлагает заменить "бэкстоп" (англ. backstop, страховочный план для ирландской границы - ИФ), но они "далеки от того, с чем может согласиться парламент".

На данном этапе, отметил глава ЕП, есть две альтернативы соглашению: продление процесса Brexit или отсутствие сделки.