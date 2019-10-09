Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа

Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в письме, которое советник американского лидера Пэт Чиполлоне направил в Палату представителей Конгресса США. Документ опубликован на сайте Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В письме сказано, что расследование, которое стало поводом для начала процедуры импичмента, не имеет под собой никаких законных оснований. Чиполлоне называет расследование несправедливым и необъективным, а также указывает, что оно может повредить институту исполнительной власти и принципу разделения властей.

Комментируя письмо, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала импичмент «партизанскими действиями», оскорбляющими Конституцию США.

«Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают», — утверждает Гришэм. Она считает, что с помощью процедуры импичмента демократы надеются повлиять на выборы президента США 2020 года.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси расценивает отказ Белого дома сотрудничать по расследованию в рамках импичмента президенту Дональду Трампу как попытку скрыть предательство демократии. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером заявлении спикера нижней палаты.