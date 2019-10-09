Вице-премьер Тигран Авинян встретился с министром связи и информационных технологий Ирана

В рамках Всемирного форума информационных технологий “WCIT 2019” 8 октября вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян встретился с министром связи и информационных технологий Исламской республики Иран Мохаммадом Джавад Азари Джахроми. Как сообщили Арменпресс в офисе Тиграна Авиняна, собеседники высоко оценили динамику развития армяно-иранских отношений и отметили важность реализации договоренностей, достигнутых на прошлой неделе в ходе встречи президента Ирана и премьер-министра Армении.

Мохаммад Джавад Азари Джахроми поздравил армянскую сторону с проведением Всемирного ИТ-форума на высоком уровне. Он также добавил, что последний раз был в Армении 2 года назад, и для него очевиден прогресс страны за этот период.

Тигран Авинян коснулся процесса реформ в системе общественного управления Армении, роли оцифровки в этом процессе, а также политики, осуществляемой правительством в деле развития высоких технологий.

В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения бизнес - связей в сфере информационных технологий и реализации совместных образовательных программ.