Европейские индексы - 08-10-19

МОСКВА, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.05% и составил 11970.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.18% и составил 5456.62 пункта, британский FTSE снизился на 0.76% и составил 7143.15 пункта, а российский RTSI снизился на 1.05% и составил 1306.39 пункта.