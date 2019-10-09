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Европейские индексы - 08-10-19

Европейские индексы - 08-10-19

МОСКВА, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.05% и составил 11970.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.18% и составил 5456.62 пункта, британский FTSE снизился на 0.76% и составил 7143.15 пункта, а российский RTSI снизился на 1.05% и составил 1306.39 пункта.




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