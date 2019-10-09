Цены на цветные металлы - 08-10-19

ЛОНДОН, 9 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.08% и составила 1738.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.34% и составила 5688.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.14% и составила 2178.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.94% и составила 17480.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.60% и составила 16450.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.32% и составила 2274.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.17% и составила 25199.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 35000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.