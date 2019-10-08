Основной миссией СK является утверждение чувства и атмосферы справедливости в нашей стране: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял участие в торжественном заседании по случаю 5-летия формирования Следственного комитета и Дня сотрудника Следственного комитета Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в заседании также приняли участие члены правительства и руководители правоохранительных органов Армении, гости из Российской Федерации и Республики Беларусь - председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Поздравив с 5-летием формирования Следственного комитета и Днем сотрудника Следственного комитета, глава правительства отметил:

“Уважаемый председатель Следственного комитета Республики Армения,

Уважаемые члены правительства,

Уважаемые руководители подведомственных премьер-министру органов,

Уважаемый генеральный прокурор Республики Армения,

Уважаемый начальник Специальной следственной службы,

Защитник прав человека,

Уважаемый председатель Следственного комитета Российской Федерации,

Уважаемый председатель Следственного комитета Беларуси,

Уважаемые сотрудники Следственного комитета,

Уважаемые гости,

Поздравляю всех нас с Днем сотрудника Следственного комитета, и хочу отметить, что каждый раз, когда в этом зале происходит разговор по праздничным или рабочим поводам, в конце концов, контекст содержания всех этих разговоров связан с правосудием, справедливостью, которые очень важны для нашей страны.

Как правило, когда мы анализировали и анализируем, пожалуй, самое печальное явление в истории Третьей Республики Армения - эмиграцию, возникают очень серьезные заключения о том, что эмиграция не имеет прямого отношения к социальной ситуации. Я согласен с этим анализом, что во многих случаях люди покидают свою родину не только и не столько из-за социальных трудностей, сколько из-за атмосферы несправедливости и потому, что они не чувствуют себя защищенными на своей родной земле - не только физически, но и с точки зрения права, с точки зрения достоинства, с точки зрения их доступа к правилам гражданского сосуществования в целом.

И я считаю, что Следственный комитет Республики Армения и правоохранительные органы в целом имеют эту основную миссию: установить, поддерживать и внушать доверие к справедливости в стране, создавать чувство и атмосферу справедливости. И в этой связи я считаю, что в контексте работы Следственного комитета это чувство справедливости должно основываться на трех, если можно так сказать, убеждениях.

Во-первых, это искренняя вера сотрудников Следственного комитета и, конечно, руководящего состава следователей в принципы законности, верховенства права и справедливости, потому что, если следователь и Следственный комитет в целом не будут искренне верны и преданы этим ценностям, то разговоры о праве и законности не будут иметь смысла.

Во-вторых, вера каждого следователя в свою собственную миссию и работу следователя, ибо это не просто работа, а миссия, и это способность продвигаться вперед с миссией установления справедливости в стране, в Армении и в мире в целом.

В-третьих, это вера граждан Республики Армения в правоохранительные органы в целом и, в частности, в Следственный комитет, в каждого из его следователей, его руководство и деятельность этого органа в целом.

В этот праздничный день я хочу пожелать Следственному комитету, всем его сотрудникам все больше и больше ежедневно придерживаться этих трех убеждений, чтобы вы могли поддерживать, укреплять, создавать эту веру и вдохновлять граждан Республики Армения в их работе и миссии. И это такой подход к работе, который принесет цепные результаты в нашу страну, нашу родину и заложит основу ее долгосрочного устойчивого развития.

Следственный комитет Армении является крупнейшим следственным органом в нашей стране, который расследует около 95 процентов всех уголовных дел в стране. Благодаря принятой нами недавно стратегии объем работы Следственного комитета будет расширен. И, конечно же, параллельно мы обсуждаем, что мы можем сделать для повышения эффективности работы Следственного комитета и следователей. Мы приняли некоторые структурные предварительные решения, которые, по нашему убеждению, сделают работу Следственного комитета, работу каждого следователя более эффективной.

Конечно, для нас очень важно констатировать, сколь важно, чтобы Следственный комитет был в состоянии обеспечить правовую безопасность страны или значительной ее части, столь же важно, чтобы Республика Армения и правительство последовательно развивали систему социальных гарантий сотрудников Следственного комитета и правоохранительной системы в целом, чтобы они поэтапно начали соответствовать требованиям и условиям, предъявляемым правительством Республики Армения, общественностью и народом Республики Армения Следственному комитету и правоохранительным органам в целом.

Уважаемые присутствующие,

Уважаемые сотрудники Следственного комитета,

Еще раз хочу поздравить всех вас с профессиональным праздником. Хочу пожелать вам продуктивной работы, а также поблагодарить членов ваших семей за то, что они терпели вашу перегруженную нагрузку, иногда круглосуточную работу. Сегодня следователи Следственного комитета, а также следователи Специальной следственной службы, все следователи нашей страны работают в сверхперегрженных условиях. Конечно, тяжесть этих условий труда в первую очередь ощущают члены их семей, и этот праздник, думаю, должен в первую очередь относиться к ним, и мы должны поздравить их с этим праздником, хотя в этом поздравлении могут быть некоторые элементы понятной горечи.

Однако хочу сказать следующее: если мы сможем выполнить эту перегруженную работу до конца, будем в этой работе принципиальными и справедливыми, будем верны принципам законности, верховенства права, то эта работа обязательно обернется очень конкретными результатами. Этим результатом является свободная, счастливая и могущественная родина, в которой будут жить наши и ваши потомки. Это величайшая миссия, которой можно служить без устали. Желаю вам сил, энергии, желаю, чтобы вы никогда не уставали служить Родине и народу.

Поздравляю с профессиональным праздником!”

С речью выступил также председатель Следственного комитета Айк Григорян.

Затем состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и благодарственных грамот сотрудникам Следственного комитета. Награды вручил премьер-министр Никол Пашинян. По случаю Дня сотрудника Следственного комитета и за вклад в укрепление правопорядка при посредничестве премьер-министра Республики Армения медалью Мхитара Гоша были награждены заместители председателя Следственного комитета Арман Погосян, Арсен Айвазян и Артак Кркяшарян. За добросовестную и эффективную работу генеральный секретарь Следственного комитета Арам Никоян и заместитель начальника отдела по расследованию связанных с киберпреступностью и сферой высоких технологий преступлений главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ованес Амбарян удостоились благодарственных грамот премьер-министра Республики Армения.