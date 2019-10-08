Всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян представил кофе своего бренда «Gavat». Как сообщает Арменпресс, Танкян отметил, что решил начать продажи кофе и в Армении.

«Мы начали продавать кофе Gavat в Соединенных Штатах в прошлом году, я хочу представить кофе моей бабушки всему миру. Наш кофе является частью нашей армянской культуры, и мы стараемся разумно представить свою культуру иностранцам», - сказал Танкян.

Кофе будет продаваться в супермаркетах, отелях, ресторанах. Также его можно купить онлайн.

На мероприятии также присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян.