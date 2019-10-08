Пашинян назвал основную миссию следователей

Миссия Следственного комитета и правоохранительных органов Армении состоит в том, чтобы создать, поддерживать и внушать доверие к правосудию в стране. Как сообщает Арменпресс, об этом 8 октября заявил премьер-министр Никол Пашинян во время своего торжественного заседания, посвященного 5-летию Следственного комитета и Дню сотрудника следственного комитета.

«Каждый раз в этом зале, когда происходит беседа по случаю праздников или рабочих встреч, контекст и содержание всего этого разговора в конечном счете связывается с правосудием. С правосудием, которое очень важно для нашей страны. Как правило, когда мы анализируем, вероятно, самое горькое явление в истории третьей Республики Армении, то есть эмиграцию, приводятся очень серьезные исследования о том, что эмиграция не имеет прямого отношения к социальной ситуации, и я согласен с этим анализом, что во многих случаях люди покидают свою родину не только из-за социальных трудностей, но и из-за атмосферы несправедливости. Потому что они не чувствуют себя защищенными на своей родине не только физически, но и с точки зрения их доступа к правам, достоинству и гражданского сосуществования в целом. Я считаю, что Следственный комитет и правоохранительные органы в целом имеют эту основную задачу: создавать, поддерживать и вселять доверие к правосудию в стране. Создать чувство и атмосферу справедливости », - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что в контексте работы Следственного комитета чувство справедливости должно основываться на трех убеждениях.

«Во-первых, это искренняя вера сотрудников Следственного комитета и, конечно, следователей в принципы права, верховенства закона и справедливости. Потому что, если следователь и следственный комитет в целом не будут искренни в своих убеждениях и преданы этим ценностям, разговоры о законе и праве не будут иметь смысла. Второе убеждение - вера каждого следователя в свою собственную миссию, что работа следователя - это не просто работа, а миссия, и это способность продвигаться вперед с миссией установления справедливости в Армении и в мире в целом. И третье убеждение - вера граждан Республики Армения в правоохранительные органы в целом, в частности, в Следственный комитет, каждого его следователя, его руководство и его деятельность», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян пожелал, чтобы сотрудники Следственного комитета с каждым днем все больше и больше склонялись к этим трем убеждениям, чтобы они могли поддерживать, укреплять, создавать эту веру внутри себя и вдохновлять граждан Армении в их работе и миссии. Пашинян отметил, что это тот подход к работе, который принесет цепные результаты и заложит основу для долгосрочного устойчивого развития.