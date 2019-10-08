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Правительство намерено расширить работу Следственного комитета Армении

Правительство намерено расширить работу Следственного комитета Армении

Республика Армения в рамках принятой стратегии намерена расширить работу Следственного комитета Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом  8 октября заявил премьер-министр Никол Пашинян во время своего торжественного заседания, посвященного 5-летию Следственного комитета и Дню сотрудника следственного комитета.

«Следственный комитет Армении является крупнейшим следственным органом в нашей стране, который расследует около 95% возбужденных уголовных дел. Принятой недавно стратегией объем работы Следственного комитета расширится, и мы обсуждаем, какие меры мы можем предпринять, чтобы повысить эффективность работы следователей. Мы приняли некоторые предварительные структурные решения, которые, по нашему мнению, сделают работу Следственного комитета и каждого следователя более эффективной», - сказал Пашинян.




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