Алексис Оганян принял участие в презентации армянского перевода своей книги

Сооснователь сайта Reddit и венчурной компании Initialized Capital Алексис Оганян в книге «Без разрешения: как 21-й век будет строиться, а не управляться» советует не ждать чьего-либо разрешения для реализации той или иной идеи, а приступать к делу.

Как сообщает Арменпресс, презентация армянского перевода книги в Ереване состоялась 8 октября. В мероприятии принял участие автор, который ответил на вопросы журналистов и пообщался с читателями.

«Многие молодые предприниматели спрашивают меня, в чем секрет моего успеха. Я подумал, что самый быстрый и эффективный способ ответить на них - написать книгу», - сказал Оганян.

По его словам, как предприниматель и работодатель, он хотел бы, чтобы его сотрудники применяли все, о чем говорится в книге, поскольку это не только повысит их производительность, но и обеспечит долгую трудовую жизнь.

«Эта инициатива возникла, когда я реализовал свои проекты в интернете без разрешения. Я хочу, чтобы люди были более предприимчивыми и действовали, не дожидаясь разрешения других. Интернет и онлайн-инструменты предоставляют эту возможность каждому », - сказал Алексис Оганян и признался, что написание книги было для него нелегким делом. «Я заперся на неделю дома, где не мог пользоваться интернетом, и в течение этой недели я написал большую часть книги», - рассказал он.

Бизнесмен сказал, что из возможностей интернета его особо мотивирует то, что если у молодого человека есть отличная идея, он может бесплатно и быстро поделиться ею с людьми из разных стран мира. «Это волнует и вдохновляет меня», - заключил Оганян.