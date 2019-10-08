Всемирно известные армянские деятели инициируют онлайн-платформу для армян всего мира

Всемирно известные деятели армянского происхождения - соучредитель сайта Reddit и венчурной компании Initialized Capital Алексис Оганян, солист группы "System of a Down" Серж Танкян, продюсер фильма "Обещание" Эрик Исраелян, председатель армянского филиала “Synopsys” Ервант Зорян, решили создать новую онлайн-платформу под названием “High connect”, которая соединит армян всего мира. Как сообщает Арменпресс, авторы идеи заявили об этом на пресс-конференции, проведенной в рамках Всемирной конференции по информационным технологиям в Армении.

“Мы создадим общеармянскую онлайн-платформу «High connect», которая позволит объединиться армянам мира”, - сказал Серж Танкян.

Серж Танкян отметил, что рабочий процесс как таковой еще не запланирован, у них выработана общая идея. «На протяжении многих лет мы думали, как сделать Армению привлекательной не только для армян, но и для других. Мы думали о том, как соединить армян всего мира. И после долгих размышлений и разговоров мы пришли к выводу, что будем использовать наши общие интересы для создания небольших сообществ», - сказал Танкян.

Он привел пример: армянский журналист может найти армянских журналистов по всему миру.

Алексис Оганян отметил, что они поняли, как им повезло, что у них так много возможностей. «Мы должны извлечь уроки из нашей карьеры и использовать их для этой платформы, чтобы армяне всего мира, в диаспоре, могли извлечь выгоду из этой связи и процветать», - сказал Оганян, отметив, что общее видение объединяет их.

Он отметил, что есть сети, где армяне в любом случае могут соединяться друг с другом, но они хотят создать специальное пространство, где будут люди, которые знают, что они ищут и что они должны сказать. Оганян подчеркнул, что эта инициатива предназначена для всех, поэтому они хотят облегчить общение, а не преследовать прибыль.

Эрик Исраелян отметил, что идея обсуждалась почти год, но думали об этом раньше. «Было бы замечательно иметь такую коммуникационную платформу, и не только в Армении будут развиваться технологии, но и будет обеспечена связь между армянами диаспоры и местными армянами. Мы очень привержены этой идее, вкладываем в нее весь наш опыт», - сказал Исраелян.

Он отметил, что армяне разбросаны по многим странам, и нам нужна связь, и эта онлайн-платформа позволит всем общаться друг с другом и сотрудничать.