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Мероприятия предстоящие 9 октября

Мероприятия предстоящие 9 октября

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет события, ожидаемые сегодня.

Сегодня, 9 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в Научно-практической конференции “Что делать - 2 экономические революции? Восприятие и воспроизводство”.

Под председательством Католикоса Всех Армян Гарегина II состоится Международный форум “Церковь и семья в XXI веке, ценности и вызовы”.

В Матенадаране пройдет другая конференции “Жить умнее. Крепить молодежь”, посвященная десятилетию Восточного партнерства.

На полигоне “Баграмян” МО Армении пройдут учения. Состоится огневой этап армяно-российских совместных батальонных тактических учений.

С журналистами встретится Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян. Он подведет итоги визита в Страсбург.

В Цахкадзоре будут награждены победители конкурса “Лучшая спортивная семья”.

Об этом и других темах можете подробно прочитать на сайте armenpress.am

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