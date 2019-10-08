Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Может, мы в процессе ухода из Сирии, но мы никоем образом не бросили курдов, которые особенные люди и замечательные бойцы", - написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что США помогают курдам финансово, а также оружием.