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Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии

Трамп заявил, что США продолжат поддержку курдов в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Может, мы в процессе ухода из Сирии, но мы никоем образом не бросили курдов, которые особенные люди и замечательные бойцы", - написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что США помогают курдам финансово, а также оружием.

 

 




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