Ерванду Манаряну и Михаилу Пиотровскому присвоено звание «Почетный гражданин Еревана»

В ходе очередного заседания Совета старейшин Еревана, по предложению мэра столицы, члены Совета обсудили и единогласно приняли проекты решений о присвоении звания «Почетный гражданин Еревана» народному артисту РА Ерванду Манаряну и директору Государственного Эрмитажа, академику Михаилу Пиотровскому.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата мэрии Еревана, отныне участок парка Главного проспекта (промежуточный участок улиц Сарьяна, Бюзанда, Карена Демирчяна и проспекта Маштоца) будет носить имя известного армянского общественного деятеля, писателя, почетного консула Первой Республики Армения в Японии, мецената Дианы Абгар. Соответствующий проект решения одобрен членами Совета старейшин Еревана.

Продолжается набор персонала и техническое оснащение в муниципальном учреждении «Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана», полностью взявшая на себя ответственность за вывоз мусора, санитарную очистку с августа 2019 года. Для должной организации работ по санитарной очистке планируется также приобретение пылесосов. Принимая во внимание, что процесс займет много времени, решением Совета старейшин штат персонала временно увеличен на 206 работников.

Система художественного освещения Ереванской телебашни будет модернизирована. Решением Совета старейшин система перешла к ЗАО «Телевизионная и радиовещательная сеть Армении».

Очередное заседание Совета старейшин Еревана будет созвано 26-го ноября.