Будет построен новый корпус музея «Эребуни»: договор заключен

От урартской эпохи до наших дней: в выставочных залах, оборудованных по последнему слову техники, посетители историко-археологического заповедника «Эребуни» смогут виртуально отследить разные периоды истории Еревана. Такая возможность им будет предоставлена после строительства нового корпуса музея. Проект является результатом сотрудничества между мэрией Еревана и фондом «Джона и Сосси Балян».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата мэрии Еревана, приняв за основу подписанный ранее Меморандум о намерениях сегодня уже подписан договор между мэром Еревана Айком Марутяном и американским меценатом армянского происхождения Джоном Баляном. На территории нового корпуса будут построены также научные лаборатории. Будет объявлен тендер на строительство. Общая стоимость проекта составляет более 1,5 миллиона долларов.

Подчеркнув важность программы по расширению музея Эребуни, мэр Айк Марутян отметил, что данный эксклюзивный проект сыграет уникальную роль в развитии и активизации культурной жизни Еревана.

Меценат Джон Балян в свою очередь отметил, что реализации данной программы они ждут всей семьей.

«На протяжении многих лет мы с супругой думали о том, что мы можем сделать для Армении и армянского народа. В результате долгих дискуссий решили осуществить культурный проект. Эребуни и урартская эпоха сыграли важную роль в формировании нашей истории и культуры. Сейчас настало время возродить эту историческую местность. Наша цель - расширить территорию музея и привлечь больше посетителей. Подписание контракта стало первым шагом в этом направлении. Надеюсь, в следующем году мы заложим первый камень строительства нового корпуса», - отметил меценат.

По словам директора историко-археологического заповедника «Эребуни» Микаэла Бадаляна, программа подарит вторую жизнь музею.