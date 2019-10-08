Ким и Кортни Кардашьян посетили Мемориал жертв Геноцида армян

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее сестра Кортни Кардашьян посетили Мемориал жертв Геноцида армян. Они почтили память жертв минутой молчания около вечного огня.

Как сообщает корр. Арменпресс, Кортни Кардашьян привела с собой двух своих детей в Мемориал Цицернакаберда.

Директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян рассказал сестрам Кардашьян историю величайшего преступления, а также историю создания мемориального комплекса.

Фото: Геворга Перкуперкяна, Татев Дурян

Кардашьян находится в Армении со своими четырьмя детьми, сестрой Кортни и тремя ее детьми. 7 октября они крестили своих детей в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. 8 октября Кардашьян выступила на Всемирном форуме по информационным технологиям “WCIT 2019”.

Ким Кардашян вместе с мужем Канье Уэстом, сестрой Хлое Кардашьян и племянницами впервые посетила Армению в дни 100-летия Геноцида армян - в апреле 2015 года, побывала в Мемориальном комплексе Цицернакаберд, воздала дань уважения памяти жертв Геноцида армян.