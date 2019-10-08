Глава МИД Армении принял генсека Постоянного международного секретариата ОЧЭС

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян 8 октября принял генерального секретаря Постоянного международного секретариата Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Майкла Кристидеса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя генерального секретаря, министр иностранных дел высоко оценил роль ОЧЭС в развитии и стимуляции регионального сотрудничества. В этой связи министр Мнацаканян выразил готовность Армении продолжать эффективное сотрудничество и конструктивное взаимодействие в рамках организации.

Стороны подчеркнули важность организованного правительством Армении и Организацией Черноморского экономического сотрудничества совместно с Программой развития ООН (ПРООН) мероприятия на высоком уровне под названием «Использование силы технологий для воздействия- перспективы регионального сотрудничества ОЧЭС» и проведенных в рамках этого мероприятия обсуждений.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно принятия совместных шагов по реализации приоритетов организации в регионе.