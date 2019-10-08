Свыше 2,2 миллиардов человек в мире слепы или имеют нарушения зрения

Свыше 2,2 миллиарда человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения и не получают помощи, необходимой при таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, глаукома и катаракта, говорится в первом докладе Всемирной организации здравоохранения о ситуации со зрением в мире, опубликованном во вторник.

Доклад обнародован в преддверии Всемирного дня зрения, который ежегодно проводится 10 октября, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным ВОЗ, всего в мире как минимум 2,2 миллиарда человек испытывают проблемы со зрением или страдают от слепоты. При этом более 1 миллиарда из этих случаев является следствием отсутствия профилактики или должного лечения.

"Сегодня 65 миллионов человек страдают слепотой или нарушениями зрения (из-за катаракты – ред.), хотя вернуть им зрение можно за один день с помощью операции по лечению катаракты; более 800 миллионов человек не могут вести полноценную жизнь, потому что у них нет возможности приобрести пару очков. Эта ситуация недопустима ", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.