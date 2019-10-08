Сатурн вышел в рекордсмены по количеству спутников

Юпитер уступил Сатурну первенство по количеству известных спутников в Солнечной системе. Ранее было известно, что у Юпитера 79 спутников, а у Сатурна 62 спутника, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

7 октября стало известно, что астрономы под руководством Скотта Шеппарда из американского Института Карнеги обнаружили еще 20 новых спутников вокруг Сатурна. Таким образом, их общее число увеличилось до 82, и этот газовый гигант стал рекордсменом по числу известных спутников. Открытие было сделано с помощью телескопа "Субару" с диаметром зеркала 8,2 м. Он находится на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях.