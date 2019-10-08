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Премьер-министр Пашинян принял генерального директора – председателя правления ОАО “РЖД”

Премьер-министр Пашинян принял генерального директора – председателя правления ОАО “РЖД”

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня генерального директора – председателя правления ОАО “РЖД” Олега Белозерова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы текущей повестки и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. В частности, были затронуты вопросы расширения инвестиций и перспективы реализации конкретных проектов в будущем.

Никол Пашинян и Олег Белозеров обменялись также мнениями о возможностях сотрудничества по организации паромных грузоперевозок в Российскую Федерацию через Черное море.




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