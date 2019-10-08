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Манвел Григорян останется под арестом

Манвел Григорян останется под арестом

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение отклонить ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения в отношении бывшего председателя Совета добровольцев "Еркрапа", генерала Манвела Григоряна с заключения на освобождение под залог. Судебный процесс проходил под председательством судьи Мнацакана Мартиросяна.

Как сообщает Арменпресс» суд посчитал ходатайство необоснованным.




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