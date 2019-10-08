Британская экономика потеряла более $70 млрд из-за Brexit

Экономика Великобритании сократилась на 2,5-3% и потеряла £60 млрд ($73,8 млрд) из-за стремления властей реализовать выход страны из Евросоюза. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном во вторник докладе Института фискальных исследований (IFS), информировала пресс-служба Шотландской национальной партии (ШНП).

Согласно прогнозам исследования, планы британского правительства осуществить Brexit без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем могут привести к тому, что национальный долг увеличится до 50-летнего максимума, в результате чего, вероятно, он удвоится и достигнет £100 млрд ($123 млрд).

Один из авторов доклада, главный экономист Citi Кристиан Шульц, указал, что в связи с Brexit инвестиции в британский бизнес снизились на 20%. Он также отметил, что "пребывание [Великобритании] в ЕС было бы лучшим сценарием для экономического роста".