Азиатские индексы - 08-10-19

ТОКИО, 8 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 21375.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1572.75 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2905.19 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 25821.03 пункта.