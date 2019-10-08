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Гахария с первыми зарубежными визитами посетит соседние страны

Гахария с первыми зарубежными визитами посетит соседние страны

Завтра премьер-министр Грузии Георгий Гахария совершит визит в Азербайджан. Информацию о первых зарубежных визитах премьер-министра распространяет пресс-служба правительства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Согласно сообщению, первые официальные визиты премьер-министр Грузии Георгий Гахария нанесет в соседние страны, которые являются важнейшими партнерами Грузии как во внешней политике, так и в торгово-экономической сфере.

9 октября Георгий Гахария посетит Азербайджан, а на следующей неделе Армению. Планируется также визит премьер-министра в Турецкую Республику, который состоится в конце месяца.

Согласно информации, Георгия Гахария посетит Брюссель по завершению текущих кадровых перестановок в Европейской комиссии, как только обновленная Европейская комиссия приступит к своим полномочиям.

 

 




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