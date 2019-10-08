Премьер Грузии заявил, что пока не планирует посещать Россию
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что не собирается посещать Россию с визитом с целью урегулирования грузино-российских отношений, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости."Не подтверждаю", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "подтверждаете ли вы, что собираетесь вскоре посетить Москву".
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