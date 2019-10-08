Британского актера Роберта Паттинсона выдвинут на "Оскар" за лучшую мужскую роль в психологическом хорроре "Маяк". Как передает Арменпресс, об этом сообщает NME.

Ожидается, что его коллега по фильму Уиллем Дефо будет претендовать на звание "лучшего актера второго плана".

Фильм Роберта Эггерса получил положительные отзывы в Каннах, а сам режиссер удостоился премии Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI).

В картине рассказывается о взаимоотношениях двух смотрителей маяка (Паттинсон и Дефо) на маленьком острове. Рейтинг ленты на сайте-агрегаторе отзывов зрителей RottenTomatoes составил 83%.