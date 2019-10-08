Члены Конгресса США Джеки Спиер и Джуди Чу провели встречи в парламенте Республики Арцах

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 8-го октября принял конгрессвумен США, сопредседателей Комитета по армянским вопросам Джеки Спиер и Джуди Чу, прибывших в Республику Арцах в сопровождении депутата Национального собрания Республики Армения, руководителя Группы дружбы "Армения – США" Лилит Макунц, депутата НС РА Соса Аветисяна и постоянного представителя Республики Арцах в США Роберта Аветисяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, приветствуя гостей, председатель НС выразил благодарность за продленную ими работу по решению проблем армянских общин Арцаха, Армении и США. Глава парламента поздравил Джеки Спиер по случаю присуждения премии Армянской Ассамблеи и отметил:

"Та длительная работа, которую Вы проделали на благо решения проблем армянства, удостоилась соответствующей оценки".

Глава парламента высоко оценил работу Джуди Чу в Конгрессе, отметив, что ее инициатива по вопросам национальной обороны в законодательстве США важна в плане сохранения безопасности и мира в регионе, что, в свою очередь, является решающим в вопросе построения будущего народов региона.

Конгрессвумен Джеки Спиер поблагодарила за прием и отметила, что еще многое предстоит сделать для защиты интересов Арцаха, и в этом плане народ Арцаха может доверять им.

Джуди Чу также поблагодарила за прием и представила свою инициативу о внесении изменения в закон о национальной обороне, которая была принята Палатой представителей и преследует цель укрепить режим прекращения огня и установить соответствующие механизмы для его соблюдения.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся работ по разминированию в Арцахе и дальнейших программ сотрудничества.

Во встрече приняли участие заместитель председателя НС Республики Арцах Ваграм Балаян, заместитель министра иностранных дел Армине Алексанян и руководитель аппарата конгрессвумен Джеки Спиер Джош Коннели.

Затем конгрессвумен встретились с руководителями постоянных комиссий и фракций НС.

В ходе встречи глава парламента отметил, что Арцах открыт для сотрудничества и ожидает, что международные организации, в том числе американские структуры, не только проведут заочный мониторинг свободы и демократии, но и будут напрямую работать с гражданским обществом Арцаха и оказывать содействие совершенствованию демократических институтов.

"Люди, проживающие в Арцахе имеют те же права и свободы, что и люди, живущие в любой стране, и ограничения, обусловленные политическим статусом – недопустимы. Поэтому надеюсь, что наши уважаемые конгрессвумен в своих инициативах обратят внимание и на эту проблему, которая является не менее важной чем безопасность",- отметил Ашот Гулян.

Джеки Спиер, говоря о геноциде армян и геноцидах, происходящих сегодня в разных точках мира, отметила, что они должны сделать все возможное для их предотвращения. Возвращаясь к Арцаху, она отметила:

"Я тверда в своих усилиях и продолжу делать все, что бы вы жили в своей стране, имели предсказуемое будущее, были в безопасности и имели то будущее, к которому вы стремитесь как часть Армении".

Джуди Чу представила парламентариям Арцаха свою законодательную инициативу по национальной обороне, которая должна быть обсуждена в Сенате США.

"Надеемся, что Америка будет содействовать укреплению мира в регионе",- подчеркнула Джуди Чу.

Депутат НС РА, руководитель фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, поблагодарив конгрессвумен за важную работу, коснулась гуманитарной помощи, предоставляемой Армении и Арцаху со стороны США, особо подчеркнув важность осуществления Правительством США программы по разминированию в Арцахе. Она выразила надежду, что после завершения этой программы средства будут переведены на реализацию других важных инициатив в Арцахе.

В ходе встречи депутат НС, руководитель фракции "Возрождение" Айк Ханумян напомнил о реализованных при американском содействии программах в сферах здравоохранения и развития инфраструктур в селах Арцаха и предложил содействовать программам развития.

Утром в аэропорту Степанакерта делегацию встретили заместитель председателя НС Ваграм Балаян и заместитель председателя постоянной комиссии НС по внешним сношениям Давид Мелкумян.