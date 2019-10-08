Я тронут, счастлив и польщен: Михаил Пиотровский откликнулся на решение Совета старейшин Еревана

Директор музея Эрмитажа Михаил Пиотровский откликнулся на решение Совета старейшин Еревана о присвоении ему звания "Почетный гражданин Еревана”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Уже знаем, что по предложению мэра Еревана Айка Марутяна, директору Государственного Эрмитажа Санкт-Петербурга Михаилу Пиотровскому сегодня было присвоено звание Почётного гражданина Еревана.

Михаил Борисович только что направил нам послание, откликнувшись на решение Совета старейшин:

«Я тронут, счастлив и польщен. Это огромная честь, которая обрадовала бы моих маму и папу и всех замечательных ереванцев с которыми мне в жизни посчастливилось общаться, всех Джанполадянов и Тёр- Погосовых и всех остальных.

Я люблю Ереван Кармир- блура и Эребуни, Ереван Александра Таманяна и Мартироса Сарьяна и очень люблю Ереван, которого уже нет - улицы около Старой Бани , где стоял наш дом и где сегодня - памятная доска в честь Бориса Борисовича Пиотровского, которого назвали « зятем армянского народа».

Спасибо всем от меня и моей покойной Мамы - Рипсиме Джанполадян».