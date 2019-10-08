8 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с членами Конгресса США Джеки Спийер и Джуди Чу.

Как сообщает «Арменпресс», были обсуждены различные вопросы, касающиеся американо-арцахских отношений, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, региональных процессов.

Президент Саакян подчеркнул, что развитие отношений с США является одним из важных направлений внешнеполитической повестки Арцаха, высоко оценив роль Соединенных Штатов в деле мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и сохранения стабильности в регионе.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян, министр иностранных дел Масис Маилян, руководитель фракции «Мой шаг» НС РА Лилит Макунц, другие должностные лица.