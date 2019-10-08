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Президент Армении наградил группу лиц медалью “Мхитар Гош”

Президент Армении наградил группу лиц медалью “Мхитар Гош”

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении группы лиц медалью “Мхитар Гош”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3 Закона “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”, за вклад в укрепление правопорядка и законности наградить медалью “Мхитар Гош”

Армана Вардановича Погосяна - заместителя председателя Следственного комитета Республики Армения, советника юстиции первого класса

Арсена Владимировича Айвазяна - заместителя председателя Следственного комитета Республики Армения, советника юстиции первого класса

Артака Арташесовича Кркяшаряна - заместителя председателя Следственного комитета Республики Армения, начальника Главного военного следственного управления, советника юстиции первого класса", - говорится в указе президента РА.




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