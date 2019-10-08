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Армен Саркисян подписал ряд Законов, принятых Национальным собранием

Армен Саркисян подписал ряд Законов, принятых Национальным собранием

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал ряд Законов, принятых Национальным собранием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян подписал законы О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон “Регламент Национального Собрания”, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О защите экономической конкуренции”, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об органе по регулированию общественных услуг”, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О государственной пошлине”, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О Комиссии по предупреждению коррупции”, О внесении дополнения в Конституционный закон РА “Судебный кодекс РА”, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы”.




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