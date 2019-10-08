Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал ряд Законов, принятых Национальным собранием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян подписал законы О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон “Регламент Национального Собрания”, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О защите экономической конкуренции”, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об органе по регулированию общественных услуг”, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О государственной пошлине”, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О Комиссии по предупреждению коррупции”, О внесении дополнения в Конституционный закон РА “Судебный кодекс РА”, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы”.