Министр иностранных дел Арцаха принял членов Конгресса США

8 октября министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял членов Конгресса США Джеки Спийер и Джуди Чу. Приветствуя конгрессменов, глава внешнеполитического ведомства отметил, что власти республики придают важное значение отношениям между Арцахом и США на различных уровнях. Как сообщает «Арменпресс», Масис Маилян высоко оценил усилия членов Конгресса, особенно Комитета по армянским вопросам, в поддержку мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, установления и укрепления стабильности в регионе, а также по содействию в выделении финансовой помощи Арцаху со стороны правительства Соединенных Штатов.

В данном контексте глава МИД подчеркнул активную деятельность Джеки Спейер и Джуди Чу, направленную на признание Вашингтоном факта Геноцида армян в Османской империи и поддержку предложения «Ройса-Энгеля» относительно урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, предусматривающего отвод снайперов с линии соприкосновения войск, установление механизмов по контролю за режимом прекращения огня и увеличение числа наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

По просьбе гостей Масис Маилян представил основные направления и приоритеты внешней политики Арцаха, а также процессы международного признания Республики Арцах и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся перспектив дальнейшего развития сотрудничества между властями Арцаха и членами Конгресса США. Во встрече приняли участие также депутаты Национального Собрания Республики Армения Лилит Макунц и Сос Аветисян, депутат Национального Собрания Республики Арцах Давид Мелкумян.