Начальник Генштаба коснулся сведений о местонахождении Ю. Хачатурова во время Апрельской войны

Начальник Генерального штаба ВС РА Артак Давтян коснулся вопроса о местонахождении Юрия Хачатурова, занимавшего должность начальника ГШ во время Апрельской войны.

Как передает «Арменпресс», в ходе пресс-конференции 8 октября Давтян отметил, что суд должен окончательно выяснить, где именно в это время находился Юрий Хачатуров.

“Суд даст ответ на вопрос, где находился Юрий Хачатуров. Существует целая служба, которая фиксирует, кто и когда приходит и уходит. Один или два человека не могут сказать о ком-либо, был ли он или нет”, - сказал Давтян.

В ответ на вопрос защитника Юрия Хачатурова начальник Генерального штаба Артак Давтян заявил, что Хачатуров в ночь на 2 апреля 2016 г. в течение 20 - 25 минут после того, как Азербайджан развязал войну, прибыл в командный пункт.