Суд отклонил ходатайство об отмене меры пресечения в отношении Армена Геворгяна

Суд общей юрисдикции города Еревана отклонил ходатайство об отмене подписки о невыезде в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого по делу 1 марта, бывшего вице-премьера РА Армена Геворкяна и выдаче разрешения на отсутствие из РА.

Как передает «Арменпресс», на заседании председательствовала судья Анна Данибекян.

Адвокат Геворкяна Эрик Алексанян представил ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана 7 октября.

Защитник отметил, что Армен Геворкян должен был отсутствовать из Армении с 26 октября по 4 ноября, чтобы пройти медицинское обследование и провести деловую встречу.

Во время судебного процесса 7 октября Алексанян отметил, что Геворкян должен выехать в Австрию и пройти там ежегодное медицинское обследование сердца.

Армену Геворкяну предъявлено обвинение в том, что он, с февраля 2006 года по 21 апреля 2008 года, занимая должности руководителя аппарата президента РА и секретаря Совета национальной безопасности, используя свое должностное положение, путем устранения препятствий и путем указаний содействовал президенту РА Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя РА. Кроме того, Армен Геворкян за содействие в осуществлении действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, а именно: не препятствование сделке по передаче компании-нерезиденту в РА 100% акций компании со специальными лицензиями на изучение недр, предоставленных этой компании с целью эксплуатации полезных ископаемых, в апреле 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна получил от нее взятку в особо крупных размерах - 309.000.000 драм РА, экв. 1 000 000 долларов США. В то же время, скрывая и искажая истинный характер и происхождение указанной суммы, легализовал доходы в особо крупных размерах, полученные преступным путем.