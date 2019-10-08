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Председатель НС провел прощальную встречу с послом Ирана, завершающим дипломатическую миссию в РА

Председатель НС провел прощальную встречу с послом Ирана, завершающим дипломатическую миссию в РА

8 октября председатель НС РА Арарат Мирзоян принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской республики Иран в РА Сейеда Казема Саджада, который завершает свою дипломатическую миссию в Республике Армения.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Арарат Мирзоян поблагодарил посла за значительный вклад в развитие отношений между Арменией и Ираном, пожелал ему успехов в его дальнейшей деятельности.

Сейед Казем Саджади выразил благодарность Арарату Мирзояну за эффективное сотрудничество, отметив, что в ходе своей дальнейшей деятельности он также будет пытаться содействовать развитию отношений между Арменией и Ираном.




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