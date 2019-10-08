Нефтяная отрасль Азербайджана падет под ударом оружия возмездия

14 сентября 2019 года совершенное йеменскими хуситами при помощи беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет нападение на крупнейшие нефтяные объекты Саудовской Аравии наполовину сократило объемы добычи нефти в стране, что составляет 5% мировой поставки, приведя к повышению цен на топливо на международных рынках.

Примечательно, что Саудовская Аравия выделяет на оборонные расходы огром­ные суммы, доходящие до 180 млрд долларов, что составляет около 10% ВВП (для сравне­ния: США тратит 3,7% ВВП, а Китай − 1,3 %), приобретая новейшее вооружение со всего мира. Результат − беззащитность перед нападением, осуществленным воору­женными группами хуситов.

Напомним, что в мае 2017 года президент Д. Трамп заключил контракт о продаже Саудовской Аравии оружия и боеприпасов на сумму около 110 млрд долларов. И сейчас выясняется, что Эр-Рияд израсходовал эти суммы впустую.

Азербайджан тоже тратит большие суммы на оборонные расходы, что по мнению руководства страны, является основанием считать свои вооруженные силы сильней­шими в регионе.

По уровню военных расходов Азербайджан конечно же некорректно сравнивать с Саудовской Аравией, с учетом уровня доходов последней, ее огромной территории и того факта, что Эр-Рияд приобретает новейшее вооружение в большом количестве и без каких - либо ограничений в основном у США. Войска ПВО Саудовской Аравии также объединены в единую систему ПВО с США, плюс саудовцы в прошлом году подписали со штатами соглашение о покупке американской системы ПРО THAAD, производимой известной компанией Lockheed Martin.

Азербайджан же, не удовлетворившись системами ПВО С-300 «Фаворит», сделал ставку на израильские системы «Iron Dome» («Железный купол»).

Некоторые публикации, касающиеся низкой эффективности применения «Iron Dome», приведены в израильской газете «Гаарец» и на российском аналитическом сайте topwar.ru в материалах «How Many Rockets Has Iron Dome Really Intercepted?», «Эффективность «Железного купола» Израиля поставлена под сомнение».

Проводить аналогии между ВС Армении и вооруженными группировками йеменских хуситов тоже неверно, так как Армения имеет динамично развивающийся военно-промышленный комплекс со своими оригинальными военными разработками, и обладает целой серией новейших вооружений, которых нет у хуситов, в том числе и оперативно-тактическими ракетами «Искандер», особенность которых является непредугадываемый полет с существенным отклонением от баллистической траек­тории, очень затрудняющий их перехват известными в настоящее время системами ПВО/ПРО, о чем 15 сентября с опаской упоминается в заметке новостного сайта anews.az.

Несомненно, масштабные боевые действия будут иметь роковые последствия как для Азербайджана, так и для Армении, учитывая непомерное количество и арсенал вооружений у обеих сторон. Особенно катастрофическими будут они для Азербай­джана, с учетом его развитой нефтяной и газовой инфраструктуры, а также неблаго­приятных сейсмических и оползневых особенностей Апшеронского полуострова.

Война будет иметь также разрушительное воздействие на весь регион в целом, что будет на руку конкретным лицам и государствам, заинтересованным в нагнетании напряженности в Закавказье.