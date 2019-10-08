Авиасообщения с Грузией могут восстановить в ближайшее время

Точные сроки восстановления авиасообщения между Россией и Грузией сейчас не могут быть названы, но есть вероятность, что это случится скоро. Об этом во вторник заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам встречи межпарламентской группы диалога Россия - Грузия<сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс>

По его словам, этот вопрос обсуждался с представителями Минтранса РФ в ходе организованной недавно министерством в стенах Думы выставки. "Конкретных сроков я вам не назову сейчас. Мы говорили, что в самое ближайшее время. Я думаю, что мы, кажется, могли бы на это рассчитывать", - сказал Калашников.